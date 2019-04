Acusado de matar por não aceitar término vai a júri

Nilceu Serzoski dos Santos senta hoje no banco dos réus do Fórum Estadual de Cascavel. Ele é acusado de matar a ex-companheira Andressa Benedita da Silva, 18 anos, em agosto de 2017 em Santa Tereza do Oeste.

Conforme a acusação, Nilceu não aceitava a separação e foi até a casa em que Andressa morava com os pais, chamou-a até o portão e a esfaqueou, fugindo em seguida. De acordo com o inquérito, ele ameaçava Andressa por telefone desde a separação dos dois.

Nilceu responde por homicídio qualificado, com a qualificadora de motivo torpe, já que agiu por egoísmo, não aceitando o término do relacionamento com Andressa nem o fato de que a vítima já estava com outra pessoa.

Consta nos autos ainda que, antes de matar Andressa, o réu teria atentado contra a vida de Alif Vieira dos Santos, que mantinha um relacionamento com Andressa na época.

O réu responde o processo em liberdade.