Acusado de execução vai a júri

Anderson Cardoso França vai a júri popular hoje no Fórum Estadual de Cascavel pela morte de Luciano Abreu Navarro. Luciano foi executado a tiros no dia 27 de março deste ano na Rua Lusíadas, Bairro Interlagos, em Cascavel. Luciano seguia de carro pela rua quando foi atingido pelos disparos. Ele morreu ainda no local.

A acusação é de homicídio qualificado, com a qualificadora de crime cometido mediante recurso que dificulta a defesa da vítima.

Anderson foi preso no dia 4 de abril e segue na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).