Senta hoje no banco dos réus do Fórum Estadual de Cascavel Camila de Lima Damásio. Ela é acusada da morte de Jociane Vieira. O crime aconteceu no dia 20 de outubro de 2012 em um bar no Jardim Itália, em Cascavel. Conforme os autos do processo, Camila, com ajuda de Amauri Camilo, teria agredido a vítima a facadas, socos e puxões de cabelo. O motivo do crime não foi descoberto. Camila responde por homicídio simples e está em liberdade. Amauri respondia pela mesma acusação, mas ele já morreu.