Acidentes e mortes crescem em Cascavel

Cascavel registrou aumento no número de acidentes e mortes registradas de janeiro a outubro deste ano se comparados ao mesmo período de 2018. O total de acidentes cresceu 8,36%, indo de 3.061 ano passado para 3.317 este ano. Já o número de acidentes em que houve feridos subiu mais de 18%, passando de 1.076 para 1.271. Com mais acidentes e mais violentos, também cresceu o número de óbitos: de 20 para 21.

Os aumentos são explicados por diversos fatores, mas os que mais se destacam ainda são a falta de atenção e o excesso de velocidade. “Tivemos um aumento na frota e da população que reflete nesses números. Mas tivemos também mudanças em diversas vias, além do asfalto refeito, que faz com que os motoristas abusem da velocidade. Tivemos mudanças de sinalização e, claro, a mudança com os ônibus transitando nas faixas exclusivas nas principais avenidas. Mesmo isso já acontecendo há meses e com sinalização, muitos acidentes são registrados nesses locais”, explica a coordenadora de Educação de Trânsito da Cettrans, Luciane de Moura.

Ela ressalta que o número de mortes – que chega a 23 em novembro – é resultado do abuso de velocidade e também do uso de bebida alcoólica. “São dois problemas muito sérios. As pessoas precisam se conscientizar… fazemos diversas campanhas, sinalizamos as vias e mesmo assim não há respeito. Para se ter uma ideia, o cruzamento que mais registrou acidentes é o da Avenida Brasil com a Rua Erechim: foram 30 colisões em um local onde há semáforos e placas. O segundo, com 15 acidentes, é o cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Assunção, também com semáforo”, ressalta Luciane.

Ações para conscientização dos perigos de dirigir e fazer uso de bebidas alcoólicas serão intensificadas nos próximos dias por conta das festas de fim de ano.

Mortes de ciclistas

Um fato que chama a atenção das autoridades é o número de ciclistas que morreram no trânsito em Cascavel. “Foram três este ano e todos na região norte da cidade, uma situação anormal, que nunca havia sido registrada. Um deles morreu após uma colisão na Rua Altemar Dutra, em um local com pouca iluminação, outro após a revitalização na Rua Ipanema, e ainda o mais recente, um senhor que ‘rampou’ uma lombada no Bairro Periollo e morreu após bater a cabeça na queda. Estamos planejando ações de conscientização para esse público também, para evitar que situações como essas se repitam”, garante Luciane.

Celular

O uso do celular por pedestres e por motoristas é motivo de preocupação e alerta. “O uso dos aparelhos tira a atenção e faz com que os acidentes aconteçam. É preciso que todos estejam atentos e se conscientizem sobre o risco que uma olhada rápida no aparelho pode trazer tanto para si próprio quanto para quem está próximo no trânsito”, alerta a coordenadora.