Acidente grave entre carro e caminhão é registrado na BR 369 em Corbélia

Uma colisão frontal envolvendo um caminhão e um veículo Santana, foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira no Km 488 na BR 369 próximo a Corbélia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Santana perdeu o controle do veículo ao entrar na curva, bateu de frente com o caminhão e com a força do impacto ainda saiu da pista. O motorista do carro foi ejetado do veículo e teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado para atendimento em Corbélia. O motorista do caminhão não se feriu.

O serviço aeromédico do Consamu esteve no local e após avaliação da vítima contatou-se que o transporte poderia ser feito via terrestre.

Fotos: PRF e Consamu