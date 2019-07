Acidente grave é registrado em Candói

Um grave acidente foi registrado na tarde dessa quinta-feira (18) na rodovia BR-277, em Candói. A batida que de acordo com as primeiras informações envolveu três carros e dois caminhões aconteceu no KM-382, e deixou a rodovia completamente interditada. Além da colisão um incêndio em um dos caminhões foi registrado na sequência.

Equipes da Ecocataratas e PRF (Polícia Rodoviária Federal) ainda atendem a ocorrência e informações sobre feridos ou vítimas não foram repassadas até o momento.

Vítimas em estado grave foram atendidas no local do acidente.