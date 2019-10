Acidente entre duas motos é registrado no Centro de Cascavel

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na esquina das Ruas Salgado Filho com Cuiabá no Centro de Cascavel na tarde dessa quarta-feira (9).

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento às vítimas. Somente uma das vítimas, identificada como Pâmela Priscila Provisti de 38 anos teve que ser encaminhada com ferimentos moderados para a UPA do Brasília.

As outras duas vítimas recusaram atendimento.

De acordo com informações no local, uma das motos estava parada no cruzamento quando a outra moto colidiu na traseira. A colisão aconteceu num cruzamento sinalizado por semáforo.