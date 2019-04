Ação policial integrada apreende mais um trator de origem Ilícita na fronteira com a Argentina

Em decorrência de investigações realizadas sobre o “derrame” de tratores e máquinas agrícolas, de origem ilícita, na fronteira sudoeste do Paraná com a Argentina foi apreendido nessa quarta-feira (03), na área rural de Santo Antônio do Sudoeste/PR, um trator Massey Ferguson 4275, ano 2012, avaliado em aproximadamente 80 mil reais, que havia sido adquirido de uma empresa revendedora de tratores daquela cidade.

A ação teve a participação de policiais federais, militares da PM/PR e da Força Nacional.

Com a apreensão de hoje, chegou-se a 27 tratores furtados/roubados que foram apreendidos nas ações policiais desencadeadas nos últimos 8 meses. Todas as máquinas foram revendidas em municípios da fronteira por uma rede de lojas que foi fechada pelas autoridades no final de 2018 e seu proprietário, um conhecido empresário de Santo Antônio do Sudoeste/PR, ainda se encontra preso desde setembro de 2018, respondendo pelos crimes de Receptação e Associação Criminosa.

O trator apreendido foi encaminhado à Delegacia de Policia de Santo Antônio do Sudoeste/PR para as formalidades previstas em Lei.