Ação integrada apreende embarcação com contrabando na ilha Acaray

Nesta madrugada (28), durante patrulhamento embarcado no rio Paraná, policiais federais, integrantes da Força Nacional e da Marinha do Brasil apreenderam uma embarcação clandestina movida a remos com contrabando em Foz do Iguaçu.

A ação aconteceu quando os policiais avistaram a embarcação atravessando o rio Paraná no sentido da favela do Jupira, zona urbana.

A perceber que seria abordado, o remador direcionou sua embarcação para a ilha do Acaray aproveitando-se da escuridão e da vegetação para fugir. As buscas realizadas na área para localizar o indivíduo foram infrutíferas.

A embarcação de madeira medindo aproximadamente 6 metros, estava carregada com seis pneus de caminhão e quatro volumes contendo celulares, eletrônicos diversos e essência de narguile contrabandeados do Paraguai.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu.