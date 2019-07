Ação conjunta apreende uma tonelada de droga em fundo falso de van

Uma ação de fiscalização e combate ao crime conjunta entre a Polícia Federal e PRF (Polícia Rodoviária Federal) no km 350 da BR 163, no município de Guaira/PR nesse domingo apreendeu mais de uma tonelada de maconha no fundo falso de uma Van.

A Van abordada tinha placas de Toledo/PR e em averiguação ao interior do veículo, foi localizado, com a ajuda do Canil um fundo falso com aproximadamente 1.570 Kg de maconha.

O condutor de 35 anos, morador de Toledo/PR, afirmou que carregou em Ponta Porã/MS e levaria até a cidade de Toledo/PR.

Diante dos fatos foi constatado a ocorrência do delito de tráfico de drogas, o motorista preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal de Guaíra/PR.