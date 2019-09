Acadêmicos de Direito visitam a 6ª Subdivisão Policial em Foz 

Nesta quarta-feira (18), acadêmicos do 1º e 2º períodos do curso de Direito da Faculdade Uniamérica realizaram uma visita orientada à 6ª Subdivisão Policial. A visita foi realizada no período matutino e noturno, no total mais de 40 alunos conheceram a delegacia e suas dependências.

Para exemplificar as rotinas policiais. Foram apresentados os setores da delegacia e explicado sobre as atividades exercidas.

O que chamou bastante atenção dos acadêmicos foi a oportunidade de acompanhar o interrogatório de um flagrante que estava em andamento. Também apreciaram muito a visita técnica ao Instituto de Identificação e no Instituo Médico Legal, o que os deixou deveras impressionados! Na sua grande maioria, os alunos se quer conheciam a sede da nossa delegacia.

O delegado responsável por acompanhar os futuros operadores do Direito, o coordenador do curso Dr. Hugo Alexandre Espinola Mangueira e o professor João Leopoldo Siqueira disseram que a visita permitiu que os alunos relacionassem os conteúdos teóricos com a prática da investigação da Polícia Judiciária do Estado do Paraná!