Absolvidos por morte de idoso: MP pode recorrer

O Ministério público tem 5 dias para apresentar recurso diante da sentença de absolvição dos acusados da morte do idoso, Domingos Galon, 78 anos.

Alisson Felipe Rovedder Machado e o policial militar Jean Roberto Capistrano Ferreira foram absolvidos em júri popular. A alegação da defesa dos acusados é de que eles teriam agido em legítima defesa.

Alisson, era apontado como mandante do crime. Conforme a denúncia, ele teria

“encomendado” a morte de Domingos para se vingar de uma ação judicial por conta de

terras que supostamente pertenciam à família de Alisson. A acusação contra ele era de homicídio qualificado, com a qualificadora de motivo torpe.

Já sobre Jean pesavam as acusações de homicídio qualificado com as qualificadoras de

motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além de fraude processual, pois teria adulterado o local do crime, colocando uma arma calibre 22 com 6 munições ao lado do corpo de Domingos para caracterizar um possível confronto com a vítima e argumentar que os PMs teriam agido em legítima defesa.

Os dois foram absolvidos pelos jurados por todos os crimes e o alvará de soltura de ambos será expedido pela justiça.

O crime

O crime aconteceu em fevereiro de 2017, na área rural de Santa Tereza do Oeste.

De acordo com os autos do processo, três policiais militares teriam invadido a casa do

idoso e disparado contra ele, que morreu no local.

Os três policiais acusados pelo crime são: além de Jean (absolvido hoje), Thiago Massahar Santana e Wellington Renato Soares Martins. Os dois últimos não foram a júri hoje porque recorreram da denúncia ao Tribunal de Justiça, mas a tentativa da defesa de inocentar os dois não foi atendida, pois o TJ entendeu que há indícios suficientes para que eles sejam encaminhados a júri, data que

deve ser agendada.