A quinta-feira deve amanhecer com geada no Paraná

A chegada de uma massa de ar polar ao Paraná vai fazer todo mundo tirar as blusas do armário nesta quinta-feira (7).

As temperaturas mais baixas podem provocar geadas entre as regiões sudoeste, parte do oeste, sul, centro-sul e sul da Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o mapa do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a geada deve ser moderada na região de Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco e Palmas. Em Telêmaco Borba, Ponta Grossa e região sudoeste a geada deve ser de intensidade fraca.

Já em Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Londrina, Jacarezinho e Curitiba o dia não deve amanhecer com geada. As temperaturas em Cascavel devem ficar entre 4°C e 21°C.

Veja o mapa completo com as previsões de temperatura para esta quinta-feira:

Veja no mapa: