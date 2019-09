A escolaridade dos pais influencia no desempenho dos filhos no Enem?

O Exame Nacional do Ensino Médio, ou simplesmente Enem, é atualmente uma das provas mais importantes do país. Ele garante o ingresso em instituições do ensino superior da rede pública, além de também ser usado no processo seletivo de universidades portuguesas conveniadas.

O exame também pode ser usado para quem deseja adquirir o certificado de conclusão do Ensino Médio, ainda que não tenha seguido os estudos formais.

O objetivo inicial da prova, no entanto, era avaliar o desempenho dos alunos brasileiros após a conclusão do último ciclo do Ensino Médio. Desde 2009, a prova possui 180 questões e uma redação, separadas em dois dias e abordando cinco áreas do conhecimento. O Enem 2019 acontece nos dia 3 e 10 de Novembro.

Dados da realidade brasileira

O Enem serve ainda para levantar dados da realidade brasileira nas diversas regiões do país.

Com o levantamento das últimas edições foi possível perceber um dado importante para compreender as desigualdades no Brasil. Filhos de pais com baixa escolaridade apresentam um desempenho menor nas cinco áreas do conhecimento.

Quanto maior o grau de escolaridade dos pais, maiores as notas dos inscritos.

A diferença também é percebida racialmente. No entanto, isso não significa uma predisposição das raças, como era defendido no passado. O que acontece é que as etnias que estão mais vulneráveis à pobreza e violência em nossa sociedade acabam tendo seu desempenho escolar também prejudicado.

A renda familiar também está relacionada com o baixo desempenho de alunos no Enem. Muitas vezes uma família de baixa renda acaba precisando da força de trabalho dos filhos mais novos, ainda em fase escolar, o que prejudica a educação de crianças e adolescentes – ou também pelo acesso dificultado a cursos e materiais que colocam outros estudantes em vantagem nessas provas.