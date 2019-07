Começa neste domingo (14) a decisão do Campeonato Paranaense de Futebol da Segunda Divisão entre União de Beltrão e PSTC de Cornélio Procópio. O primeiro jogo será em Francisco Beltrão. No Estádio Anilado, o Clube Esportivo União recebe o PSTC a partir das 15h30. O jogo de volta será no dia 21, domingo, em Cornélio Procópio. O confronto está marcado para as 15h30 no Estádio Ubirajara de Medeiros. As duas equipes já se garantiram na Primeira Divisão do ano que vem.