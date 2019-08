2ª Corrida Santo Antônio Off Road será neste fim de semana

Aliar a prática esportiva ao contato com a natureza. Essa é a proposta da 2ª Corrida de Santo Antonio Off Road, realizada neste fim de semana pela Associação de Moradores da Vila Vitorassi no interior de Santa Terezinha de Itaipu. O evento será no dia 1º de agosto, na comunidade Vila Vitorassi. São 9 km de percurso, incluindo asfalto, estrada de terra e trilha.

“Esse é um evento bastante aguardado que tem como objetivo, colocar nosso município no roteiro de grandes eventos”, destacou a organizadora, Kátia Piazza, ao citar que a expectativa será reunir 280 atletas do município e região. A corrida conta com o apoio da administração municipal. “O trajeto irá oportunizar a contemplação da natureza e belas paisagens. Um desafio particular de superação”, pontuou a organizadora.

Inscrições – As inscrições estão abertas até quinta-feira (29), na Pomare, em Foz do Iguaçu e, em Santa Terezinha de Itaipu, nas Academias: Agitação, Select Body e Officium Contabilidade.

Valor da inscrição é de R$ 55 por pessoa. A entrega dos kits será feita no domingo, 1º, das 7h às 8h, na Capela Santo Antônio.

Ao final da corrida, haverá entrega da premiação aos cinco primeiros colocados no geral. Também serão premiados os três primeiros colocados nas categorias de 10 em 10 anos. Além disso, todos os inscritos receberão medalha.

2ª Corrida Santo Antônio Off Road

Largada: 8h30

Local: Capela Santo Antônio – Comunidade Vila Vitorassi

Prazo máximo para conclusão da prova: 120 minutos após a largada