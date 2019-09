18kg de maconha são apreendidos no Oeste 

Nesta quarta-feira (11), no Posto da Polícia Rodoviária Federal em Céu Azul, ação conjunta entre a Receita Federal e o BPFron resultou na apreensão de aproximadamente 18kg de maconha.

A ação ocorreu por volta 17h, quando as equipes abordaram um ônibus que faria a linha Foz do Iguaçu a Ponta Grossa. A droga foi encontrada dentro da mala de um dos passageiros durante a vistoria do bagageiro do veículo. Foram identificados 28 tabletes de maconha prensada e três envólucros de maconha tipo capulho. O indivíduo responsável pela bagagem confessou o crime e disse que pegou o entorpecente em Foz do Iguaçu e que levaria até Guarapuava.

O responsável foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil de Céu Azul pela equipe do BFron e as mercadorias encaminhadas para as devidas providências legais.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e a de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.