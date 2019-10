1300 kg de cocaína são apreendidos no Porto de Paranaguá

Curitiba – A Polícia Federal e Receita Federal apreenderam na manhã de hoje (11) 1300 kg de cocaína no Porto de Paranaguá.

As equipes realizavam vistorias no Porto quando localizaram a droga que estava acondicionada em um carregamento de açúcar que seguia para o porto de Rotterdam, na Holanda.

A droga foi localizada quando vistoriavam o segundo contêiner, de um total de oito. A verificação segue em andamento, podendo ser localizada mais droga.

A cocaína será encaminhada para a Polícia Federal e Inquérito Policial será instaurado para identificar a Organização Criminosa envolvida no tráfico internacional.