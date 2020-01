12 mil veículos devem trafegar por dia na BR-277 durante o Show Rural

O Show Rural é um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro e deverá levar à BR-277 em Cascavel, entre os dias 03 e 07 de fevereiro, aproximadamente 12 mil veículos por dia, um acréscimo de 80% se comparado ao tráfego em dias normais, ou seja, sem a feira. Esta circulação está prevista para ocorrer no trecho de acesso ao evento, entre o Trevo Cataratas no Km 584 e a entrada do parque tecnológico localizado no Km 570 da rodovia.

Para garantir segurança e fluidez no tráfego de veículos durante o período da feira, a Ecocataratas dará suporte a operação de atendimento aos motoristas realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme explica o gerente de atendimento ao usuário da Ecocataratas, Marcelo Belão, devido ao aumento no tráfego de veículos é importante que o motorista fique atento aos horários de maior movimento na rodovia. “A orientação é para que os motoristas tenham atenção redobrada e paciência em seus deslocamentos. Se possível, que evitem os horários de pico no início da manhã, das 07h às 09h e fim da tarde, das 16h às 19h”, enfatiza.

Operação

Segundo o inspetor da PRF, Antonio Gradin, a orientação de trânsito iniciará no próximo domingo (02) e se estenderá ao longo dos cinco dias da feira. “É importante destacar que o acostamento será utilizado somente de forma ordenada e com escolta de uma viatura policial. Para isso, as equipes da PRF estarão distribuídas ao longo do trecho e farão as orientações necessárias”.

Ao longo de todo o evento, a Ecocataratas disponibilizará recursos especialmente destinados ao atendimento dos usuários, tais como: guinchos leve e pesado, ambulâncias, viaturas de inspeção de tráfego e de apoio operacional. Além de utilizar cones e painéis eletrônicos de mensagem variável, a fim de informar e facilitar o acesso ao evento.

Serviço

Por meio do Twitter da concessionária @ecocataratas será publicado informações atualizadas do movimento na rodovia, siga e fique bem informado. Outras informações sobre a Ecocataratas você pode acompanhar pelo site www.ecocataratas.com.br e em caso de socorro médico ou mecânico na rodovia, entre em contato com a concessionária pelo 0800 450 277 ou com a Polícia Rodoviária Federal pelo 191.