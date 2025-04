Pescadores esperam retirar 30 toneladas de lixo do lago

A Itaipu Binacional deu início na terça-feira (01) à 12ª segunda campanha de limpeza do lago, iniciativa que faz parte do convênio Linha Ecológica, entre a empresa e o Conselho dos Municípios Lindeiros. Ao todo, serão oito dias de atividades realizadas em conjunto com as 12 colônias, envolvendo um total de 353 pescadores. A expectativa é retirar entre 20 e 30 toneladas de lixo do reservatório, conforme a média das edições anteriores.

Mais do que uma ação de melhoria da qualidade ambiental do lago, a campanha tem como objetivo sensibilizar as pessoas sobre a destinação correta dos resíduos; valorizar o papel das comunidades pesqueiras como agentes ambientais; além de destinar parte dos materiais recolhidos a Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs) (em média, 30% dos resíduos são encaminhados para reciclagem).

Segundo Rinaldo Antonio Ribeiro Filho, a Itaipu vê os pescadores como parceiros no cuidado ambiental com o reservatório. “Eles estão todos os dias no lago. Portanto, são os primeiros a enxergarem qualquer problema. Daí a importância de valorizar os pescadores, pela atividade extrativa que é a renda dessas pessoas, e pela atuação como agentes ambientais”, afirmou.

DIVERSOS MATERIAIS

Comumente, são retirados diversos tipos de materiais, desde latinhas e garrafas pet a utensílios domésticos, materiais eletrônicos e até móveis. Porém, o mais preocupante são as embalagens de agrotóxicos, óleos combustíveis e lubrificantes. “São contaminantes que comprometem os vários usos do reservatório, como o abastecimento e o lazer, além de se acumularem na cadeia alimentar, com riscos para a saúde humana”, completou Rinaldo.

A atividade começou pela colônia Z12, de Foz do Iguaçu, com a participação de 22 pescadores em 11 embarcações. Ao longo do dia, foram retiradas cerca de duas toneladas de lixo. Por meio do convênio, a Itaipu apoia a ação fornecendo EPIs (como camisetas com proteção UV, bonés e luvas), combustível e óleo para barcos, sacos de lixo e alimentação para o dia de atividade.

LIXO NAS BARRANCAS

Entre os participantes em Foz, estava o casal Cecílio Panstein Filho e Maria das Graças Ramos da Cruz Panstein. Pescadores desde 1993, eles já participaram de várias campanhas como esta. “Essa ação é muito boa. A gente participa porque beneficia a colônia”, afirmou Cecílio. “Antes de ter essa ajuda da Itaipu tinha ainda muito mais lixo nas barrancas do rio”, completou Maria das Graças.

A campanha segue até o próximo dia 30 de abril. Confira as próximas datas: Santa Terezinha (04/04), São Miguel do Iguaçu (08/04), Itaipulândia (11/04), Santa Helena (15/04), Entre Rios e Pato Bragado (17/04), Marechal Cândido Rondon e Mercedes (24/04) e Guaíra (30/04).