Zoológico de Cascavel abrirá os portões todos os dias nas férias escolares

Cascavel - Se você é um dos inúmeros fãs do Zoológico Municipal de Cascavel, então, pode comemorar, porque tem novidade na área. Durante o período de férias escolares, o Zoo que estava abrindo os portões somente aos fins de semana e feriados, agora terá atendimento todos os dias, com exceção de segunda-feira, que é o dia de manutenção do parque.

Dessa forma, o Zoo funcionará de terça a domingo, sempre das 10 às 17h, já a partir deste sábado (12) até o dia 27 de julho. Uma opção a mais de lazer para a família durante as férias da criança, uma vez que a Rede Municipal já entra em recesso nesta sexta-feira (11) e o retorno das atividades será no dia 29 de julho.

O Zoo fica no complexo da maior reserva ecológica do Sul do Brasil, em uma área de cerca de 20 hectares de mata. É a combinação perfeita entre flora e fauna, um verdadeiro refúgio para os cascavelenses.

Sobre o Zoo

A função do zoológico é baseada em quatro pilares: conservação ex situ, educação ambiental, pesquisa e lazer. Em relação à conservação, o Zoo abriga espécies ameaçadas de extinção. Além disso, o Zoológico faz parte do Plano Nacional de Conservação, em parceria com a Azab, Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, com quatro espécies: onça pintada, macaco-aranha, bugio-preto e bugio-ruivo.