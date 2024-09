UEFA premia Cristiano Ronaldo por feitos na Champions League; confira

A UEFA realizou o sorteio da fase de liga da Champions League 2024/25 e contou com participação de Cristiano Ronaldo. O astro português foi homenageado e recebeu um prêmio pelos feitos na competição, na qual anotou 140 gols e se tornou o maior artilheiro.

O próprio presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, fez questão de entregar em mãos o prêmio para CR7, o maior goleador da história da Champions League.

Antes da cerimônia, Aleksander Ceferin já estava elogiando Cristiano Ronaldo e justificando a premiação, destacando o seu profissionalismo, ética de trabalho, dedicação e capacidade de brilhar.

“Suas extraordinárias conquistas de gols na competição parecem destinadas a resistir ao teste do tempo, representando um desafio notável para as gerações futuras superarem. Sua excelência sustentada no mais alto nível é uma prova de sua busca incansável por honras individuais e de equipe. Ao longo de mais de duas décadas, ele evoluiu e refinou continuamente seu jogo, preservando uma paixão juvenil por marcar e comemorar gols”, disse o presidente da UEFA.

Ao receber a premiação, o craque português agradeceu e destacou que era um enorme prazer ser homenageado pelo que é, na sua visão, a maior competição de clubes no futebol.

“Para mim é um prazer estar aqui. Como sabem, a Liga dos Campeões é o maior no futebol, os recordes falam por si. Mas o prazer de jogar nesta competição, a motivação quando se ouve a música, é loucura. Para mim é especial, porque ganhei tantas vezes, os troféus, os prêmios de artilharia. As nossas vidas são memórias, portanto tenho boas memórias. Não digo que possa voltar, mas nunca se sabe, mas vamos ver o que o futuro traz”, disse Cristiano.

Números de Cristiano Ronaldo na Champions League

O maior artilheiro da história da Champions League, Cristiano Ronaldo também é considerado por muitos como o maior jogador da competição no geral. Foram 183 jogos, com 140 gols, média de 0,76 por confronto.

Ele foi o artilheiro em sete oportunidades, nas temporadas 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18. Além disso, acumulou cinco títulos, o primeiro pelo Manchester United, em 2008.

Já pelo Real Madrid foram quatro títulos da UCL, em 2014, 2016, 2017 e 2018.

Aos 39 anos, Cristiano segue na Seleção de Portugal

Mesmo aos 39 anos, Cristiano Ronaldo segue em alto nível. Por clubes, defende o Al-Nassr, enquanto também continua como uma das estrelas de Portugal.

Na última data FIFA ele não só foi convocado como anotou dois gols, um em cada jogo, em duas vitórias dos portugueses por 2 a 1, diante de Croácia e Escócia. Além disso, fora de campo o jogador segue como um fenômeno nas redes sociais, próximo de atingir 1 bilhão de seguidores somando plataformas. Recentemente, CR7 lançou o seu canal no YouTube, atingindo 50 milhões de inscritos com menos de uma semana.