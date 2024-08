TURISMO NACIONAL: Regularidade mantém José Neto na liderança entre os rookies

A etapa da Turismo Nacional disputada no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu(SP) foi um teste de resistência e resiliência para pilotos e equipes. Depois de iniciarem os treinos com as primeiras provas com temperaturas na casa dos 35 graus, o sábado foi de uma densa fumaça que encheu os carros de fuligem e dificultou a respiração. Para completar, o domingo amanheceu com chuva e as demais categorias que estavam no evento ainda deixaram um “presentinho” com muito óleo na pista. Mesmo assim, o goiano José Neto fez o que precisava para se manter na liderança do campeonato dos Rookies e avançar uma posição na classificação da categoria B com o seu VW Polo preparado pela Brandão Motorsport.

“Quem vê nossa posição nas pontuações não imagina o que foi esse final de semana. Tivemos até um acidente com nosso caminhão que transporta os equipamentos. Mas, no final de tudo temos o que celebrar, salvando alguns pontos importantes para o campeonato mesmo não tendo conquistado vitória nas corridas. Mas a competição é assim, manda a regularidade”, comentou o representante de Goiás que tem em seu carro as marcas da Auto Importados, Go Imports, FBS Lubrificantes Especiais e Ion Motors.

Na categoria Rookie, destinada aos pilotos estreantes, José Neto lidera com 32 pontos de vantagem para o segundo colocado, restando duas etapas para a final do campeonato, com um total de 12 corridas. Já na categoria B, José Neto subiu uma posição e agora é o terceiro colocado.

Classificação Turismo Nacional B

1º – Daniel Nino, 425 pontos

2º – João Cardoso, 410 pontos

3º – José Neto, 279 pontos

4º – Augusto Sangalli, 274 pontos

5º – Victor Manzini, 251 pontos

6º – Pedro Pinheiro, 216

7º – Rafael de Paula, 194 pontos

8º – Junior Helte, 161 pontos

9º – Guilherme Debellis, 159 pontos

10º – Thiago Guinzelli, 125 pontos

11º – Américo Lanzoni, 113 pontos

12º – Felipe Pedrosa, 65 pontos

13º -Josias Esmério, 63 pontos

14º – Junior Martins, 59 pontos

15º – Rafael Manzini, 50 pontos

16º – Bruna Dias/João Américo, 39 pontos

17º – Rafael Correa, 10 pontos

18º – Edu Vale, 0