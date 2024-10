Timão tem decisão contra o Racing de olho no cofre

Para ter um calendário completo e aumentar o fluxo de caixa, o Corinthians precisa eliminar o Racing fora de casa. O confronto acontece às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. O duelo de ida, disputado na Neo Química, terminou empatado em 2 a 2. A classificação representa chegar a uma final inédita, ampliar as chances de quebrar o jejum de cinco anos sem título e conquistar uma vaga direta na Libertadores, o que pode render mais de R$100 milhões aos caixas do time que vem sofrendo com dívidas causados por administrações anteriores.

Desfalque

O zagueiro Cacá, que se machucou no jogo da última segunda-feira, contra o Cuiabá, não viajou com a delegação. O restante dos jogadores está à disposição do técnico Ramon Diáz.

“Faltam 90 minutos para jogar e está tudo em aberto. Se queremos jogar a final temos que primeiro tentar passar pelo Racing e, apesar de jogarmos fora, temos uma equipe que tem a possibilidade de poder passar”, afirmou o técnico corintiano.