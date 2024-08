Timão e Flu seguem luta contra ZR

Cascavel – Aliviados pela classificação nas competições sul-americanas, Corinthians e Fluminense voltam as atenções ao Campeonato Brasileiro e à fuga da zona do rebaixamento. Ambos jogarão fora de casa contra times bem melhores na classificação. O Corinthians vai até o Castelão para enfrentar o embalado Fortaleza, atual vice-líder e que pode assumir a liderança em caso de vitória e um tropeço do Botafogo contra o Bahia. Já o Fluminense jogará em Belo Horizonte contra o Galo, mesmo adversário dos play-offs da Libertadores.

O técnico Ramon Diaz espera contar com os retornos do volante Raniele e dos atacantes Romero, Talles Magno e Yuri Alberto, que não foram relacionados para o duelo contra o Bragantino, na última terça-feira.

Neste momento, o Fluminense ocupa a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro. O time está a um ponto do Vitória, primeiro time fora do Z-4, mas o Flu tem um jogo a menos que o adversário e que o Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento. Mano tem três desfalques certos para a rodada por questões médicas: Diogo Barbosa, Renato Augusto e Ignácio.