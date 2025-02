STOCK LIGHT: Bruna Tomaselli reforça SG28 Racing

“Muito feliz em anunciar que esse ano vou estar junto com a SG28 Racing, atual equipe campeã, na Stock Light. Sei que é uma equipe que traz junto uma grande história e esse ano o time está ainda mais forte. Contente em estar na equipe do Carlos SG, que tem grande experiência no automobilismo e no ano passado já mostrou um trabalho excelente também como dono de equipe, levando o Arthur Gama ao título. Espero poder juntar muito bem minha experiência no automobilismo e a equipe, para fazer um ano muito bom, em busca do título”, contou a catarinense de Caibi.

Estamos com boas expectativas, e vamos contribuir para que seja um grande ano, com o objetivo de alcançarmos juntos a sua primeira vitória na categoria e trabalhar para estar entre os favoritos ao título.

Trajetória

Bruna Tomaselli iniciou sua carreira no kart em 2004, e conquistou títulos estaduais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de disputar e ir ao pódio no SKUSA Las Vegas, Copa as Confederações e Campeonato Sul-Americano.

A primeira experiência em autódromo aconteceu no ano de 2013. Durante duas temporadas ela disputou a Fórmula Jr, conquistando vitórias, pole-positions e brigando pelo título.

Após testes na Europa e Estados Unidos, Bruna disputou a USF2000, que faz parte do programa Road to Indy. Por lá, a catarinense foi melhorando seu desempenho ano após ano e, em 2019, foi a recordista de ultrapassagens da temporada, encerrando o ano na oitava posição em uma das categorias mais competitivas dos Estados Unidos.

Em 2020, Bruna foi selecionada para representar o Brasil na WSeries, mas o campeonato não ocorreu por conta da pandemia. A solução foi disputar o Campeonato Brasileiro de Endurance. Um ano mais tarde veio a participação na W Series, e Bruna foi a única Latino-Americana do grid e conquistou a vaga após participar de uma seletiva internacional.

A partir de 2023 veio a transição para os carros de turismo com a participação na Stock Series. No ano passado foram cinco pódios na categoria Rookie, e um pódio no geral. O ano terminou com a participação na última etapa da Stock Pro Series, completando as duas provas em Interlagos com 19º e 24º lugares.

Calendário Stock Light 2025*

1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR)2ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**5ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa***sujeito a alterações