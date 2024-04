Stein defende liderança na Ouro

Cascavel – A fase segue boa no Stein Cascavel Futsal. A semana teve mais resultados positivos e, agora, o time se prepara para defender a liderança da Série Ouro do Campeonato Paranaense. A partir das 19h30, a equipe recebe o Unidep/Pato Branco, no Ginásio da Neva.

Para esta partida, o time terá o retorno de Flávia Alonso, que se recuperou de uma lesão na coxa e voltou a treinar com o elenco ao longo da semana. “É nossa estreia em casa no Paranaense. Começamos bem, com um bom resultado fora de casa e espero que tenhamos uma sequência positiva”, afirmou o técnico Marcio Coelho, citando a goleada por 7 a 0 aplicada no Cianorte, no primeiro jogo do estadual.

Já o Unidep vem de um empate em 3 a 3 com o Unopar/Londrina.