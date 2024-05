Roberval espera repetir “pé-quente” em Londrina

Com uma campanha solidária às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul a Copa Truck acelera seus brutos em Londrina (PR), no próximo final de semana, para a disputa da terceira etapa da temporada. A classificação está apertada entre os líderes, e o piloto Roberval Andrade quer aproveitar as duas corridas para garantir mais pontos e subir na tabela. O piloto da ASG Motorsport é o quarto colocado, e foi o último vencedor de uma corrida no autódromo paranaense.

“É sempre bom voltar a uma pista em que nosso time se dá muito bem. Fizemos dobradinha com o Jaidson Zini no ano passado, e mais pódios que nos impulsionaram no campeonato. Nosso pensamento para esse final de semana é andar forte, pontuar bem e sair na disputa direta pela liderança do campeonato”, comentou o piloto que tem em seu caminhão as marcas do Consórcio MB, Guerra, Academia PX, Nino Faróis, APVS, Carraro e Ráster.

Motivação extra

Roberval Andrade também chega bastante motivado após a vitória na etapa de Goiânia e a superação de um drama familiar com a esposa Regiane, que precisou de uma cirurgia de urgência apenas um dia após a etapa.

“Foi um susto, mas algo que nos fortaleceu ainda mais como família. Depois de tudo, você faz uma reflexão e vê que só tem a agradecer. Certamente, é um dos motivos que me motiva a seguir e buscar uma vitória para dedicar a ela neste fim de semana”, disse Roberval.

A programação em Londrina terá duas sessões de treinos para a categoria PRO na sexta-feira, às 10h50 e 16 horas. O sábado começa com o terceiro treino livre, às 9h35, e o classificatório, às 12h40. As duas corridas que marcam a terceira etapa acontecem no domingo, a partir das 12h30, com transmissão nos canais de streaming Copa Truck e High Speed Brazil, na Band e no Sportv.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.