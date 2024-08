Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no solo

Na manhã de hoje o Brasil conquistou sua segunda medalha de ouro nos Jogos Olímpicos 2024, que acontecem em Paris, na França.

A medalha veio na final individual do solo, com a ginasta Rebeca Andrade. Ela desbancou Simone Biles, e subiu no lugar mais alto do pódio. A brasileira teve nota 14.166, enquanto a americana somou 14.133. Jordan Chiles, também dos Estados Unidos, ficou com o bronze ao somar 13.766.

Com ouro no solo, Rebeca Andrade se isola como maior medalhista da história do Brasil em Olimpíadas.

Foto: Wander Roberto/COB