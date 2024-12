Pato conquista o tri da Série Ouro

O Pato Futsal é tricampeão da Série Ouro do Campeonato Paranaense. E o título veio no melhor estilo Pato Futsal, com ginásio lotado, vibração dentro e fora de quadra e gol da conquista a 12 segundos do fim, cravando a vitória por 2 a 1 sobre o Umuarama. Campeão da Série Ouro em 2017 e 2023, o Pato Futsal entrou em quadra disposto a aumentar a galeria de títulos. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e a forte marcação entre as equipes.

A rede balançou na etapa final. Após cobrança de lateral de Neguinho, o ala Duduzinho bateu de fora da área para abrir o placar. Nos minutos finais, insistindo com goleiro-linha, o Umuarama chegou ao empate, por meio de Vini. Quando o jogo se encaminhava para prorrogação, Jhoy entrou dominando na linha dos 10 metros e acertou um belo chute, no alto, sem chances de defesa para o goleiro. O gol do título a 12 segundos do fim.