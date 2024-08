Os bons frutos dos “Piás do Ninho”

O Brasil é reconhecido como “celeiro de craques” no futebol mundial e a referência máxima continua sendo o Rei Pelé. Apesar de a Seleção Brasileira estar passando por uma “seca” de bons resultados e títulos, individualmente, a maioria dos atletas brasileiros ainda são reverenciados, como os atacantes Rodrygo, Vinícius Junior e Endrick, do Real Madrid, .

Seguindo o exemplo de tradicionais clubes do país, que revelam “promessas”, o FC Cascavel também passou a olhar com muito carinho para as categorias de base. Os “Piás do Ninho”, como são conhecidos os garotos da Serpente Aurinegra, possuem um CT (Centro de Treinamento) exclusivo, que oferece alojamento e profissionais como psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fisiologista e pedagogo para sua formação.

E o investimento na base já colhe frutos. Neste fim de semana, o time sub-20 do FC Cascavel vai enfrentar o Operário Ferroviário, de Ponta Grossa, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paranaense. Ao se colocar entre os quatro melhores times do Paraná, a Serpente se qualificou para disputar a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, a “Copinha”, em janeiro de 2025. Feito inédito e muito comemorado.

Da Copinha surgiram jogadores como Neymar, Gabriel Jesus, Robinho, Endrick, entre outros. Para quem é dos anos 70, 80 e 90, não tem como esquecer de Dida, Raí, Djalminha, Falcão, Dener. Todos chamaram a atenção dos clubes quando tinham seus 15 ou até menos…

No estadual, a equipe sub-17 da Serpente parou nas quartas de final e ficou entre os oito melhores times do Paranaense. Já o sub-15 foi o terceiro colocado, e vai disputar o campeonato Sul-Brasileiro nos próximos dias. É possível que em breve os torcedores aurinegros vejam alguns desses garotos sendo promovidos para o time profissional.

Captação de jogadores

Para formar os times das categorias de base, o FC Cascavel conta com um sistema de captação de jogadores, missão executada por profissionais popularmente conhecidos como “olheiros”. São pessoas que rodam por diversas cidades e observam os garotos em campo, com o objetivo de levar os melhores para conhecer o clube, fazer um teste.

Os atletas que ingressam no clube recebem todo o suporte para iniciar o processo de formação até chegar ao profissional. “Hoje o garoto chega aqui só com a roupa do corpo e a gente dá tudo: roupa, alimentação, escola, material escolar, e mais, para alguns casos a partir de uma certa idade, conseguimos uma bolsa de estudo, então isso tem atraído bons jogadores”, detalha o presidente da Serpente, Valdinei Silva.

Atualmente o clube conta com aproximadamente 90 atletas alojados no CT da Base e cerca de 40% deles são meninos de Cascavel. Isso mostra o equilíbrio entre a necessidade de formar pratas da casa e trazer jogadores de fora para montar um time qualificado.

“Talentos de Jesus” é o pontapé inicial

Para a garotada de Cascavel e região que sonha um dia estar jogando no time profissional da Serpente, o processo é longo, mas necessário. O pontapé inicial começa pelo projeto Talentos de Jesus, já desenvolvido em cinco bairros da cidade e com a sexta unidade em construção no Bairro Morumbi, além de outras cidades.

O projeto trabalha com crianças com objetivo inicial de formar cidadãos, proporcionando além do futebol, outras atividades de recreação e formação. Conforme Valdinei, o clube já tem parceria com 10 cidades e o objetivo é expandir o projeto para 70 municípios até 2027.

Os meninos que se destacam no projeto são encaminhados ao FC Cascavel Academy. Como o próprio nome diz, é a academia do Cascavel que trabalha com crianças de 7 até 14 anos. “Depois de atingir a idade máxima no Academy, quem tem potencial a gente leva para o alojamento, mas aí já se transforma em alto rendimento”, pontua o presidente.

Para dar mais visibilidade aos garotos que já estão na base, o clube investiu em transmissões ao vivo nas partidas disputadas em casa, pela “TV Serpente”, no YouTube. “Ano que vem, pelo menos o time principal vai ter de 5 a 7 jogadores oriundos do sub-20. Então é um trabalho de formiguinha, que tem que ser aprimorado diariamente”, reforçou Valdinei.

Revelações da Serpente

No ano passado o atacante Juninho, formado nas categorias de base do FC Cascavel, foi contratado por empréstimo pelo Palmeiras. No time de base do Verdão, ele conseguiu fazer bons jogos e balançar as redes e retornou para a Serpente nesta temporada para a disputa da Série D.

Outro atleta que desembarcou em São Paulo é o goleiro Sassá. Destaque nas categorias de base da Serpente, o jovem jogador também chamou a atenção do Palmeiras e foi contratado por empréstimo para integrar a base do Verdão.

O presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva, contou ao Hoje Express que dois jogadores do sub-15 foram contratados pelo Coritiba e que atletas do sub-17 foram sondados por São Paulo e Red Bull Bragantino. Ele também lembrou de jovens jogadores que foram formados pela Serpente, ou se destacaram ainda garotos com a camisa do Cascavel, como é o caso de Paulo Baya (Goiás), Lucas Tocantins (São Bernardo), Bitello (Dinamo Moscou/Rússia) e Oberdan (Pohang Steelers/Coreia do Sul), entre outros que seguem em atividade em times do Brasil e exterior.

Prata da casa: manter ou vender?

É fato que jogadores que se destacam em times considerados menores rapidamente atraem a atenção dos “peixes grandes”. Mas afinal, o que vale mais: formar e promover o atleta ao profissional ou vende-lo para reforçar o caixa?

Em resposta a esta pergunta, o presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva foi bastante claro ao destacar que os dois caminhos são importantes. “Veja bem, as duas coisas são verdadeiras. Tem jogador do sub-20 que está com a gente desde o sub-15, ou seja, agora que está finalizando a parte de amadurecimento. Por outro lado, tem garoto saindo daqui com 15 anos, como os dois que foram para o Coritiba. Precisamos pensar no FC Cascavel, mas também na vontade do atleta, da família deles”, explicou, complementando que “o futebol profissional é muito caro, precisa de investimento, de resultado, mas também temos a obrigação de formar cidadãos”.

Fotos: Assessoria FC Cascavel