No “deserto”, São Paulo busca liderança do grupo

A saga brasileira na Libertadores terá mais um capítulo nesta quarta-feira (8). O São Paulo enfrenta o Cobresal, na cidade chilena de Calama, porta de entrada para o deserto de Atacama, e conhecida por seu clima seco e gelado durante a noite. O jogo está marcado para 21h30 e pode dar a liderança do grupo B e a classificação para o tricolor.

A equipe do técnico Luis Zubeldía, que disputa a liderança do Grupo B com o Talleres – os argentinos têm sete pontos, um a mais do que os brasileiros –, terá pela frente o lanterna da chave, com um único ponto marcado.

O time segue com os mesmos desfalques das últimas semanas – Lucas, Wellington, Rafinha, Wellington Rato e Pablo Maia, que se recuperam de lesão – e sem contar com James Rodrigues.

O técnico decidiu, mais uma vez, não relacionar o meia para a viagem, alegando nas entrelinhas de uma declaração que o rendimento do jogador nos treinos tem sido abaixo dos demais jogadores da posição.

“Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o James, é porque considero que tem que estar outros companheiros”, disse o treinador.