Grêmio faz aposta ‘gringa’ para 2025

Aos 59 anos, o técnico ainda não teve nenhuma experiência no futebol brasileiro. Nascido na Argentina, é naturalizado boliviano e, antes de trabalhar à beira do gramado, foi jogador: e ra defensor e teve passagens por The Strongest, San Lorenzo e Argentino Juniors.

O Grêmio terá um comandando argentino na próxima temporada. O clube acertou a contratação de Gustavo Quinteros , que estava no Vélez Sarsfield e deve chegar em Porto Alegre nas próximas horas para a assinatura do contrato. O próprio time argentino anunciou em suas redes a saída do treinador que tem contrato até o próximo domingo.

As novidades da SG28 Racing para a temporada 2025 da Stock Light seguem em ritmo intenso. Nesta sexta-feira (27), o time campeão da categoria anunciou o acerto com o piloto Mathias de Valle, de 23 anos, radicado em Goiânia (GO).Será a terceira temporada de Mathias de Valle na categoria. Até agora, foram duas vitórias e […]

Consolidar o Museu do Automobilismo de Cascavel em 2025 será a prioridade número um de Juraci Massoni, presidente do Instituto Jaci Pian. O museu funcionará em duas salas anexas ao Teatro Sefrin Filho. Juraci adianta que até o fim de janeiro os projetos arquitetônicos estarão prontos e a partir daí fará reuniões com o secretário […]

A primeira experiência fora da América do Sul foi no Al Nassr, da Arábia Saudita, entre 2017 e 2018, antes do atual momento estrelado do clube, que conta agora com Cristiano Ronaldo. Depois, foi para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

O trabalho mais recente, no Vélez, foi coroado com o título do Campeonato Argentino.