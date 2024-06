FC Cascavel tem nova chance de recuperação

Cascavel – O FC Cascavel recebe o Novo Hamburgo, neste domingo (2), pela penúltima rodada do primeiro turno do campeonato precisando de uma vitória para quebrar a sequência de quatro jogos sem vencer. Mais que isso, o jogo é um confronto direto com uma das equipes que tem menos jogos no grupo. A partida em Cascavel será a primeira do clube gaúcho após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o que também afetou os treinamentos da equipe. Por conta disso, o Novo Hamburgo tem apenas um ponto em um jogo disputado.



Depois de dez dias de trabalho com o elenco, o técnico Gilson Kleina espera que os jogadores tenham assimilado um pouco mais a nova ideia de jogo. A necessidade de resultado deve fazer com que ele opte por uma formação mais ofensiva, mantendo três jogadores de ataque, mas alterando o setor de meio-campo para reforçar, ao mesmo tempo, a criação em velocidade e a proteção ao setor defensivo.



Uma provável escalação tem Neneca; Ivan, Eduardo, Fileon e Martineli; Dener, Robinho, Garraty; Peu, Welison e Rodrigo Alves.

Rodada

O jogo em Cascavel fechará a primeira rodada completa do grupo desde a retomada dos clubes gaúchos e passará a dar uma noção mais real de como o auri-negro está no campeonato, já que é o único time que realizou todos os jogos. Neste sábado, o Avenida enfrenta o Barra, em Santa Cruz do Sul. O Hercílio Luz recebe o Brasil de Pelotas, enquanto o Cianorte recebe o líder Concórdia.