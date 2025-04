FC Cascavel estreia com empate na Série D

PARANAENSE

Stein Futsal vence fora de casa pelo estadual

No segundo duelo da semana com o Pato Branco, Stein venceu por 4×0, pelo estadual. Jogando no Ginásio Dolivar Lavanda, a equipe goleou com gols de: Camilinha 2x, Amandinha e Jaque Nunes. A próxima partida é contra o Londrina, em casa, às 19h, pela 4° Rodada do Paranaense.