FC Cascavel enfrenta o Concórdia neste domingo pelo Brasileirão

A primeira partida do novo técnico do Cascavel será neste domingo (26) às 17h. O desafio será contra o Concórdia, na casa do time catarinense.

Com pouco tempo de preparação, Gilson Kleina está satisfeito com o desempenho da equipe nos treinos.

“Vi que eu estou pegando o elenco, assim com muita entrega, com muito afinco, eles também querem dar uma resposta, um retorno, também muitas situações do jogo muito bem trabalhadas”.

O técnico espera que o bom desempenho dos treinos seja também refletido na partida, trazendo resultado positivo para a Serpente aurinegra.

A partida será na casa do adversário, que é o líder da competição. Não será um desafio fácil.

“Vamos enfrentar um time também que é muito bem treinado e que nós temos que chegar lá, se adaptar ao campo, ao tempo, mas que a gente possa trazer resultados importantes para a cascavel”.

Tabela grupo H

Concórdia – 7

Barra – 4

Cianorte – 4

Cascavel – 4

Hercílio Luz – 3

Novo Hamburgo – 1

Avenida – 0

Brasil de Pelotas – 0

