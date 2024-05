FC Cascavel é derrotado por 3 a 0 jogando em Santa Catarina

Kart

Pentacampeão brasileiro encara o rali como novo desafio

Pentacampeão brasileiro de kart, aos 28 anos, o cearense Marcus Vinicius Borges, o Kinho, vai estrear no rali. Será de 15 a 18 deste mês, no Rali de Arajá, em Minas Gerais, valendo pela 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rali Raid.Em um novo projeto de sua vitoriosa carreira no esporte motor, Kinho irá competir […]