Deu a lógica! Real Madrid é o campeão do Interclubes

O Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0, no Estádio Lusail, em Doha, no Qatar, e levantou a taça do Torneio Intercontinental Interclubes. Um dia após ser coroado como melhor do mundo pela Fifa, Vinicius Jr. Teve boa atuação e chegou a marcar um gol em cobrança de penalidade. Antes, Mbappé e Rodrygo já tinham marcado e confirmado a superioridade dos espanhóis sobre os mexicanos. O título conquistado ontem (18) é o nono mundial do Real Madrid, o primeiro no novo formato da competição.

Vale destacar que o Real Madrid também tem presença confirmada e é um dos favoritos para o novo Mundial, que será disputado nos Estados Unidos em 2025. O torneio terá a presença de 32 clubes, entre eles quatro brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.