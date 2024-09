Copa Sul Sub-20: FC Cascavel inicia novo desafio neste final de semana

O Futebol Clube Cascavel está pronto para mais um importante desafio em sua trajetória nas categorias de base. Neste final de semana, os ‘Pias do Ninho’ estreiam na Copa Sul Sub-20, competição que reúne os melhores times do Sul do Brasil. A partida de estreia será contra o Criciúma, no sábado, às 15h, e contará com transmissão ao vivo pela TV Serpente.

A equipe tem se preparado intensamente para esta competição, que é considerada uma das mais desafiadoras do calendário. O técnico César Bueno, que já comandou a equipe em grande campanha no estadual, destaca a importância de iniciar a competição com um bom resultado e afirma que o grupo está focado e confiante para enfrentar os desafios que estão por vir.

Os torcedores estão convidados a acompanhar a partida, seja diretamente no estádio, torcendo pelos nossos meninos, ou através da TV Serpente, que levará todas as emoções do jogo para os lares de nossos apaixonados torcedores.

Fonte: Assessoria FC Cascavel