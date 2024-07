Copa do Brasil: Timão e Grêmio se reencontram

FUTEBOL

Gramado "impraticável" muda palco da semifinal do Paranaense sub-20

O Futebol Clube Cascavel comunica, com preocupação, o estado do gramado do Estádio Olímpico Regional. A primeira partida das semifinais do Campeonato Paranaense Sub-20 entre Cascavel e Operário de Ponta Grossa, marcada para sábado, 3 de agosto, deverá ter o local alterado para Toledo ou Foz do Iguaçu. O gramado do Estádio Olímpico Regional apresentou […]