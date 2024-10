Clássico carioca vale ponta da tabela

Na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Flamengo tenta se manter no G4. Na ponta de baixo, o Flu tenta não voltar para a ZR. Essa é a tônica do clássico carioca pela 30ª rodada do Brasileirão quer será disputado no Maracanã, a partir das 20h desta quinta-feira (17). Os dois times montaram operações logísticas para contar com seus jogadores que atuaram na terça-feira pelas seleções sul-americanas.

No entanto, alguns deles podem ser poupados, especialmente no Flamengo que terá a semifinal da Copa do Brasil no domingo. Filipe Luis fará sua estreia em clássicos como treinador. Ele preferiu não confirmar a escalação por conta de algumas avaliações que precisam ser feitas no aspecto físico dos jogadores que retornaram. A única ausência deve ser Pulgar.