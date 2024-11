Cascavel Futsal fecha temporada com goleada

Com uma incrível sequência de 12 jogos invictos, o Internacional está cada vez mais perto do objetivo de garantir vaga direta para a Libertadores e, depois de um início ruim, se garantir entre os primeiros colocados da tabela do Brasileirão. Nesta terça-feira, o time enfrenta o Criciúma, às 21h30, no Beira Rio para buscar a […]

O JOGO

O Guarapuava saiu na frente no primeiro tempo com gol de Evinho. No início da segunda etapa, o time guarapuavano ampliou o placar com Thiago. Faltando 15 por jogar, Carlão cobrou falta, a bola desviou em Índio e entrou, diminuindo o placar para o Tricolor. Pouco depois, Kelvin marcou o terceiro do time adversário. Na sequência, Evinho fez o quarto do Guarapuava. Thiago marcou o quinto do CAD e Rian fez o sexto, fechando o placar.