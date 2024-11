Bia Figueiredo faz história e é primeira mulher campeã na Copa Truck

Acostumada a escrever seu nome na história do automobilismo brasileiro, Bia Figueiredo alcançou mais um feito na sua trajetória nas pistas na tarde deste domingo (17). A paulista de 39 anos conquistou, com uma etapa de antecipação, o título da Copa Truck na categoria Super Truck Elite, no seu segundo ano correndo de caminhão. Com o Mercedes-Benz da ASG Motorsport, a competidora terminou em segundo lugar na primeira prova da oitava e penúltima etapa do campeonato, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), e confirmou o título com o triunfo na Corrida 2.

Com os resultados deste domingo, já aplicados os descartes dos dois piores resultados de cada piloto ao término da etapa, Bia chegou a 261 pontos e não pode mais ser alcançada, chegando a 64 tentos de vantagem para Pedro Perdoncini com 45 ainda em disputa na rodada final, no mês de dezembro, em Goiânia.

Bia Figueiredo conquistou o título sendo rainha em praticamente toda a temporada na Super Truck Elite. Os números provam o sucesso do trabalho da paulista e de uma equipe toda feminina dentro da estrutura da ASG, com liderança da renomada engenheira Rachel Loh: na pista, Bia faturou sete vitórias e cinco poles em 16 corridas disputadas até agora na temporada.

“Fizemos nosso melhor fim de semana do ano, com pole position, vitória e segundo lugar. O sentimento é de enorme gratidão por estar aqui na Copa Truck, por ter sido escolhida pela Mercedes-Benz e a ASG Motorsport. Ano passado já disputei o título e nesta temporada consegui fazer um campeonato dominante, com poles e vitórias. Na minha carreira, tudo foi muito difícil, então achei até um pouco estranho, mas deu tudo muito certo. Agora é só comemorar, e vou celebrar até o ano que vem, quando chegar na Pro. Fica a minha homenagem às mulheres pilotos, engenheiras… acredite em você, trabalhe muito. Acredite nos seus sonhos e vamos pra cima”, vibrou a campeã.

O feito histórico veio na sequência de um grande momento para a Copa Truck, que registrou número recorde de caminhões no grid: 37, sendo 19 da Super Truck Pro e outros 18 da Elite.

PP no topo — Com 25ºC de temperatura ambiente, a Elite partiu para a primeira prova da etapa com Bia na pole e Pedro Paulo Fernandes no complemento da primeira fila. Foi uma volta inaugural bem agitada e que teve mudança na liderança: PP deixou o Mercedes-Benz #111 para trás e tomou a dianteira no Circuito dos Cristais, seguido por Diogo Moscato, Pedro Perdoncini e Márcio Giordano.

Então vice-líder do campeonato, Rodrigo Taborda enfrentou problemas no seu caminhão Volvo e teve de parar nos boxes, abandonou e deu adeus às chances de título.