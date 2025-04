Stock Car completa 46 anos

Brasil - A Stock Car completou 46 anos ontem, 22 de abril. A data foi lembrada por Paulo Gomes, primeiro campeão da categoria. Ele destaca a parceria com Chico Landi, pioneiro do Brasil na Fórmula 1.

A carreira de Francisco Sacco Landi, conhecido no Brasil e no mundo como Chico Landi, foi desde sempre pautada pelo pioneirismo. E foi isso o que aconteceu em 1979, quando Landi cedeu sua experiência e orientações a um jovem talento brasileiro, Paulo Gomes, que também se tornaria uma lenda do esporte. Naquele mesmo ano, Paulão conquistou o primeiro título da história da BRB Stock Car Pro Series, sob os aplausos e olhares de seu ídolo, Chico Landi.

Nascido em 11 de julho de 1907, Landi se desenvolveu como piloto inicialmente no cenário nacional, destacando-se em provas de rua famosas, como o GP Cidade do Rio de Janeiro, no famoso Circuito da Gávea, onde venceu três vezes (1941, 1947 e 1948). Também em 1947, estreou no exterior no GP de Bari, no sul da Itália, e triunfou na prestigiada prova no ano seguinte a bordo de uma Ferrari, sendo o primeiro brasileiro a vencer uma corrida de automobilismo fora do país.

Tal destaque levou o piloto paulista ao grid do Mundial de Fórmula 1, que no início de 1950 dava seus primeiros passos. Sua estreia, com uma Ferrari alugada — iniciativa habitual à época —, aconteceu no GP da Itália de 1951, em Monza. Primeiro brasileiro a correr na categoria máxima do automobilismo, Chico também foi o primeiro piloto oriundo do país a pontuar na Fórmula 1 com o quarto lugar conquistado no GP da Argentina de 1956, na sua última prova no Mundial.

Depois da passagem pela Fórmula 1, Chico Landi voltou ao esporte a motor brasileiro e engatou uma sequência de êxitos até encerrar a carreira em 1974. O que pouca gente sabe é que, cinco anos depois, ‘seo’ Chico foi determinante na campanha do primeiro campeão da BRB Stock Car Pro Series, o também lendário Paulo Gomes.

Parceria de sucesso

Foi na década de 1970 que os caminhos de Paulão e Chico Landi se encontraram pela primeira vez. Muito antes do próprio nascimento da Stock Car, Gomes já mostrava sua destreza e habilidade nas pistas do Brasil e se destacava em corridas de prestígio, como as Mil Milhas Brasileiras.

Ainda naquela época, Paulão trilhou uma jornada épica ao lado de Alfredo Guaraná Menezes e Marinho Amaral nas 24 Horas de Le Mans de 1978, com o Team Pace, batizado em homenagem a José Carlos Pace, que havia falecido no ano anterior em razão de um acidente aéreo. O trio fez história ao terminar em sétimo lugar na classificação geral e em segundo na classe FIA Grupo 5 a bordo de um Porsche 935/77.

Meses depois do êxito em Le Mans, Paulão Gomes trouxe Chico Landi para trabalhar ao seu lado como consultor técnico em uma categoria concebida inicialmente para promover os Chevrolet Opala, então modelo premium da General Motors e que até hoje povoa o imaginário dos apaixonados por carros. Foi em 22 de abril de 1979 — há exatos 46 anos — que nascia a Stock Car, no Autódromo de Tarumã, em Viamão, então uma pequena cidade do Rio Grande do Sul.

Chico Landi

Nome: Francisco Sacco Landi

Nascimento: 14 de julho de 1907, São Paulo

Falecimento: 7 de junho de 1989, São Paulo (81 anos)