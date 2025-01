Rali Dakar começa na sexta

A 47ª edição do Rali Dakar c omeça amanhã e vai até o dia 17 no deserto da Arábia Saudita . Serão 12 etapas em duas semanas.

Fica para os dias 8 e 9 de fevereiro a decisão do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra de 2024. Em função de chuvas, a prova não pode ser realizadas em duas oportunidades em dezembro. A prova está mantida para o Autódromo Municipal de Telêmaco Borba e valerá também pela etapa de abertura do campeonato […]

O Grupo 2 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart foi disputado de 11 a 16 de novembro em Londrina. A pista do kartódromo Luigi Borghesi foi palco para o show dos pilotos da casa, quando quatro londrinenses levaram ao kartismo paranaense ao topo e se sagraram campões brasileiros na temporada de 2024. Estavam em jogo […]

Se no ano passado as atenções estavam voltadas para a Audi, que estava se despedindo a competição após mudar seu foco para a Fórmula 1 com a compra da Sauber, neste ano os olhos estão voltados para a Ford, que estreia no Dakar com a picape Raptor T1+ desenvolvida especialmente para a competição e será pilotada pela lenda Carlos Sainz (pai) e pelo fenômeno sueco Mattias Ekstrom.