Notas Bandeirada

Enduro

O Brasileiro de Enduro chega à segunda prova do calendário 2025 com um desafio inédito sábado e domingo. A cidade de Itutinga, no Sul de Minas Gerais, recebe pela primeira vez a competição e a equipe Honda Racing defende a liderança da Elite (classificação combinada das principais divisões) e das categorias E1, E2 e E3. Os pilotos do time comandado por Rômulo Bottrel largam para repetir o desempenho da abertura da temporada, realizada há um mês em Siqueira Campos (PR), e manter a hegemonia no campeonato.