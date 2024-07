Mundial de Endurance reúne pilotos de 29 países

Ao mesmo tempo em que reúne montadoras icônicas como Ferrari, Porsche, Lamborghini, BMW e Aston Martin, o Campeonato Mundial de Endurance tem outra característica bastante importante e que o torna singular no universo do automobilismo: a alta representatividade em seu grid, com pilotos oriundos dos cinco continentes. A Rolex 6 Horas de São Paulo reúne um contingente diverso, com bandeiras de 29 países diferentes neste fim de semana em Interlagos.

Palco do FIA WEC nesta 5ª etapa da temporada 2024, depois de dez anos sem receber a competição, o Brasil estará na pista com dois pilotos na classe LMGT3: o curitibano Augusto Farfus, que corre pelo Team WRT com a BMW M4 LMGT3 #31; e o carioca Nicolas Costa, competidor da United Autosports a bordo da McLaren 720S Evo LMGT3 #59.

Programação do FIA WEC em Interlagos

Sábado – 13 de julho

10h30 – Treino Livre 3 (60 minutos)

12h00 – Pit Walk

12h05 – Sessão de autógrafos

14h30 – Classificação GT3

14h50 – Hyperpole GT3

15h10 – Classificação Hypercar

15h30 – Hyperpole Hypercar

16h00 – Entrevista coletiva pós-classificação FIA WEC

Domingo, 14 de julho

08h40 – Pit Walk

08h45 – Sessão de autógrafos

08h55 – Desfile de Ferrari

09h20 – Desfile de Porsche

09h45 – Desfile dos pilotos FIA WEC

11h30 – Rolex 6 Horas de São Paulo – largada

18h25 – Entrevista coletiva pós-corrida