Joãozinho Santa Helena busca a segunda vitória em Rivera

O experiente piloto de Colombo (PR), Joãozinho Santa Helena, disputa a 7ª etapa da Fórmula Truck neste domingo em Rivera, no Uruguai, buscando a sua segunda vitória na categoria GT Truck na pista uruguaia. Em março, na abertura da temporada, Joãozinho venceu, levando o caminhão DAF à vitória em sua estreia nas pistas.

Joãozinho mostra-se otimista para a prova deste domingo. “Queremos manter a boa performance. O caminhão DAF vem surpreendendo desde o início da temporada, com duas vitórias até aqui. Depois da sexta etapa em Guaporé-RS, tivemos 40 dias para reformar o meu caminhão DAF, depois do acidente que aconteceu no último treino livre daquela etapa. Mas o pessoal da Garagem Racing fez um excelente trabalho e em tempo recorde, para chegarmos em Rivera mais uma vez muito competitivos, para irmos em busca de mais uma vitória no circuito uruguaio. Vamos para os treinos livres buscar o acerto ideal para a pista, para depois no Treino Classificatório para largar o mais à frente possível e partir para a vitória”, declarou Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).