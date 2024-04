Giovana Marinoski busca vaga para o Mundial

A paranaense Giovana Marinoski, da equipe SKM/Celepar/Clínica Pneumoair/ULV/Brain Treinamento Mental/Instituto ASR, disputa neste sábado (27), a 3ª etapa da Copa São Paulo de Kart da Granja Viana buscando a liderança da categoria Rotax Max e de olho no Mundial de Kart Rotax. A prova será disputada no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo.



Com o segundo lugar na etapa anterior, disputada no mês passado, Giovana assumiu a vice-liderança, com 53 pontos. O líder é Antonio Rocha, com 60 pontos. Em terceiro está Lucas Paiva, com 34 pontos, seguido de Gustavo Martins, com 30; Bruno Massa, 26; e Rodrigo Bompet, com 23 pontos.



A etapa da Copa São Paulo deste sábado e as próximas três serão seletivas para o Campeonato Mundial de Kart Rotax, que será disputado de 19 a 25 de outubro, em Sarno, na Itália, com a expectativa de reunir 400 pilotos de mais de 60 países. O Mundial Rotax completa 25 anos nesta temporada.



Giovana está supermotivada para a 4ª etapa, uma vez que está a sete pontos da liderança e também por iniciar sua participação na Seletiva do Mundial Rotax. “Disputar um Mundial é o sonho de qualquer piloto. Tenho esta oportunidade, mas vou enfrentar pilotos experientes. Temos evoluindo muito. O equipamento está competitivo. Queremos iniciar esta seletiva de forma positiva. Aquele que somar maior número de pontos da 3ª a 6ª etapa, ficará com a vaga para o Mundial”, destaca Giovana.