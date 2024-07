Aula de globalização: escolas estaduais mobilizaram alunos para a abertura das Olimpíadas

A tarde da sexta-feira (26) foi de pausa na rotina de estudos em algumas escolas paranaenses, mas por um bom motivo. As direções e coordenações prepararam as salas de aulas e os pátios para que os alunos pudessem assistir a abertura das Olimpíadas de Paris. Em Curitiba, por exemplo, os estudantes do Instituto de Educação Erasmo Pilotto, no Centro, e do Colégio Algacyr Munhoz Maeder, no Bairro Alto, vestiram verde e amarelo como forma de prestigiar os atletas brasileiros que competirão nas próximas semanas nos jogos olímpicos.

No Instituto de Educação, houve vibração e entusiasmo a cada aparição dos atletas da Delegação Brasileira, que também conta com atletas paranaenses. A coordenação aproveita datas e eventos como estes para estimular nos alunos a importância de valorizar as diferenças culturais dos povos, a diversidade e o respeito entre as nações, mas, acima de tudo, enfeitar a escola e reunir os alunos em grupos significa despertar o amor ao país, ao esporte e demonstra a confiança nos atletas brasileiros.

“A gente procura desenvolver em todos os nossos componentes curriculares, em especial, com nossos alunos da formação de docentes, que estão saindo daqui para formar outros alunos”, diz Ana Paula de Melo Mano Pacheco, coordenadora pedagógica da instituição.

Aluna da 3ª série do curso de Formação de Docentes do Instituto de Educação, a estudante Beatriz Iansen adianta que se inspirou no trabalho realizado pela coordenação para futuras ações. “Quando eu for professora, quero motivar meus alunos com esse tipo de ação, pelo fato de eles aprenderem a valorizar os atletas brasileiros”, afirma.

“A união que esse projeto proporcionou aqui na escola me chamou muito a atenção. Todo mundo vibrou por participar desse momento”, reforça Luiza Kosak, da mesma turma.

No Algacyr Maeder, a mobilização começou bem antes da cerimônia de abertura, que deixou os alunos vidrados no telão montado no pátio. No fim do mês de junho foram entregues cartas para os atletas do skate park que estavam treinando na Capital. As atividades ganharam até um tema: “Com educação, esporte e arte, podemos mudar o mundo”, tendo como foco as Olimpíadas. Professores, coordenadores e direção da instituição de ensino envolveram todos os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio para participar da proposta.

As atividades foram realizadas em todas as disciplinas. Por exemplo, em Matemática, os alunos estudaram a diferença das moedas entre os países, com ênfase para o Real e o Euro, moeda oficial do país sede das olimpíadas. Também estudaram gráficos comparativos sobre o PIB e a renda per capita dos países que participarão dos jogos, o que é o câmbio e como diferenciar os valores dos ingressos utilizando €.

Em Geografia, História, Sociologia e Filosofia, por exemplo, as aulas envolveram a história das Olimpíadas, fatos econômicos, culturais ou sociais ocorridos nos períodos em que ocorreram as competições, estudos dos mapas, costumes, cultura local e os aspectos políticos e sociais.

Em Linguagens, Artes, Inglês e Espanhol, os estudantes aprenderam mais sobre as línguas de cada país, a literatura envolvidos nos Jogos Olímpicos, origem das palavras, criação de textos para cartazes, panfletos, material publicitário, tradução dos hinos e entrevistas com jogadores da região que já participaram dos jogos e até mesmo a produção de um dicionário com palavras e expressões mais utilizadas pelos países participantes.

“Além disso, foram feitas pesquisas sobre as bandeiras de cada país e o trajeto da tocha olímpica, esportes coletivos e o estudo das regras dos esportes. Paralelamente, os alunos resolveram enviar as cartas de incentivo. A maioria será levada pelos próprios atletas aos colegas de equipe, que estão treinando em outras pistas”, conta a diretora-auxiliar da escola, Edna da Silva.

A ideia é ir ainda além: realizar competições de esportes olímpicos dentro do colégio. “Vamos promover disputas saudáveis entre o alunos para que eles entendam cada vez mais a importância do que é o verdadeiro espírito olímpico”, completa Edna.

BRASILEIROS EM PARIS

De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a delegação brasileira conta com mais de 250 atletas, classificados em 39 modalidades. Dentre os atletas convocados, a maioria é feminina: a delegação conta com 153 mulheres (55%) e 124 homens (45%). O Paraná enviou aos Jogos Olímpicos de Paris a maior delegação de sua história: 63 pessoas, entre atletas e técnicos, das quais 35 representantes nas Olimpíadas, que já iniciaram e seguem até o dia 11 de agosto, e 28 nas Paralimpíadas, que acontecem entre 28 de agosto e 8 de setembro.